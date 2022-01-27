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Здоровье27 января 2022 7:01

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 27 января: за сутки заболели 299 человек

Общее количество заразившихся – 66153
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 27 января, 66153 человека. 59707 заболевших выздоровели, 1902 тамбовчанина умерли, 8 из них за последние сутки. 26 января зафиксировали 299 новых случаев, это на 33 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 107 мужчин и 151 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, а также 41 ребенок от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 558 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

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