Тамбовские следователи доложили о ходе поисков пропавшего 17-летнего подростка Председателю СК России

Руководитель СУ СКР по Тамбовской области Александр Полшаков доложил Председателю СК России о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили после исчезновения 17-летнего жителя села Каменка Ржаксинского района. Его поиски ведутся с 2016 года и пока безрезультатно. С просьбой взять это дело на контроль к Александру Бастрыкину обратилась мать пропавшего подростка. После этого глава СКР дал тамбовским следователям ряд конкретных поручений.

Как рассказали в СУ СК России по Тамбовской области, расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения молодого человека продолжается. По версии следствия, вечером 29 апреля 2016 года подросток вместе со своим знакомым на мотоцикле поехал в клуб села Волхонщина Ржаксинского района. Домой подросток не вернулся. 1 мая 2016 года на берегу реки Савала, протекающей возле села Волхонщина, обнаружили его куртку. В поисках парня реку и ее берега тщательно обследовали, в том числе с помощью водолазов, также применялись гидролокатор-эхолот, система подводного видеонаблюдения и другое криминалистическое оборудование.

- К поискам привлекались следователи-криминалисты центрального аппарата (Криминалистического центра СК России). Однако до сих пор пропавший молодой человек не найден, - сообщили в СУ СКР по региону.