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Происшествия26 января 2022 14:20

Директора стройфирмы, который занимался ремонтом дворов в одном из сельсоветов Тамбовщины, подозревают в попытке мошенничества

Мужчина пытался незаконно получить 300 тысяч рублей
Источник:kp.ru
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После рассмотрения материалов проверки, направленных прокуратурой района в полицию Мордовского района, там возбудили уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Выяснилось, что муниципалитет и стройфирма заключили контракты, по условиям которого организация должна была выполнить ремонт нескольких дворов за 1 миллион рублей. Свои обязательства фирма выполнила. Однако генеральный директор общества обманул главу администрации поселкового округа, сказав, что денег денег на выполнение всех работ ему не хватило и потребовал доплатить ему еще 300 тысяч рублей и заключить три новых договора на выполнение якобы оставшихся работ. В дальнейшем договоры были подписаны заказчиком и переданы в бухгалтерию администрации поселения для оплаты.

- Уголовное дело находится в стадии расследования, - рассказала старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова.