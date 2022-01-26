Тамбовчанка пыталась задушить подругу

В полицию посёлка Сатинка поступило сообщение об угрозе убийством. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции выяснили, что преступление произошло 20 января в селе Текино. 44-летняя женщина зашла в гости к знакомой. У подруг возник конфликт, во время которого визитерша схватила хозяйку дома за шею и стала угрожать убийством. Женщины разошлись, конфликт закончился благополучно, после инцидента потерпевшая обратилась в органы правопорядка.

- Сотрудники полиции опросили участников конфликта, в отношении нападавшей возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.