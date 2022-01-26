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Здоровье26 января 2022 13:15

В Тамбовскую область привезли первую партию вакцины от коронавируса для подростков

Прививку будут делать в школах с письменного разрешения родителей, дети с 15 лет смогут принять решение сами
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Первая партия вакцины против коронавирусной инфекции для подростков «Спутник M» в количестве 480 доз поступила в Тамбовскую область. Как пояснили, в региональном управлении здравоохранения, препарат распределят по детским поликлиникам области в зависимости от количества детей, которые там обслуживаются. Самой большой детской поликлиникой является городская поликлиника имени В.Коваля в Тамбове, к которой прикреплено более 20 тысяч детей.

- Процедура вакцинации будет организована в медкабинетах школ для подростков в возрасте 12-17 лет, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Перед введением вакцины все пройдут медицинский осмотр. Прививать будут в два этапа, по аналогии с вакциной «Спутник V». Для вакцинации несовершеннолетних требуется письменное согласие от родителей. С 15-летнего возраста подросток принимает решение самостоятельно.