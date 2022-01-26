Тамбовчанин разобрал и продал крышу пустующего дома

20 января полицию поступила информация о краже металлической кровли с дома, расположенного в селе Варварино Знаменского района. Сам собственник жилья постоянно проживает в Тамбове и использует жилье как летнюю дачу. Воспользовавшись отсутствием хозяина загородного дома, кто-то разобрал и увез металлическую кровлю. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 59-летний местный житель. Он признался в краже и рассказал, что сдал кровлю в пункт приема металлов.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в таком преступлении грозит до 5 лет колонии.