Тамбовчанка отправила 137 тысяч рублей аферисту с сайта знакомств

59-летняя женщина стала жертвой брачного афериста. По словам тамбовчанки, в декабре прошлого года на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, проживающим на территории одного из южноазиатских государств. Во время общения иностранец предложил знакомой встретиться на территории России, и женщина пригласила его к себе в гости. Вскоре приятель по переписке сообщил, что встречу придется отложить из-за возникших у него финансовых трудностей. Тогда жительница Тамбова отправила ему на дорогу 137 тысяч рублей. Но даже после получения денег мужчина не приехал, сославшись на плохую погоду, а потом и вовсе перестал выходить на связь. После этого женщина поняла, что она стала жертвой мошенника.

- В настоящее время по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, ведутся поиски мошенника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.