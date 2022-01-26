Тамбовчанка лишилась больше 60 тысяч рублей при покупке Айфона

В полицию Тамбова поступило сообщение о мошенничестве. 39-летняя жительница областного центра рассказала, что договорилась о покупке смартфона «Айфон -12» с рук. Продавец пообещал женщине продать модный гаджет со скидкой. Встреча состоялась на улице Мичуринской. Мужчина взял у тамбовчанки 61 650 рублей и пообещал передать ей мобильный на следующий день. Но аферист все время переносил встречу. Так и не получив дорогого телефона, женщина написала заявление в полицию. Мошенника нашли и задержали, выяснилось, что никакого Айфона у 39-летнего мужчины не было, а полученные деньги он потратил. Ранее тамбовчанин уже имел проблемы с законом.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.