Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье26 января 2022 6:57

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 26 января: за сутки заболели 266 человек

Общее количество заразившихся – 65854
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 26 января, 65854 человека. 59576 заболевших выздоровели,1894 тамбовчанина умерли, 8 из них за последние сутки. 26 января зафиксировали 266 новых случаев, это на 23 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 95 мужчин и 132 женщины в возрасте от 18 лет до 91 года, а также 39 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 558 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.