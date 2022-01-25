В Тамбовском районе у водителя грузовика, который на месяц оставил машину без присмотра, украли аккумуляторы

24 января в полицию посёлка Строитель обратился 31-летний мужчина, который рассказал, что он на месяц оставил без присмотра автомобиль «ЗИЛ» в микрорайоне Северный, а потом оказалось, что кто-то украл с него два аккумулятора. В хищении заподозрили 24-летнего мужчину, в преступлении он сознался, но к моменту задержания уже успел продать аккумуляторы, а деньги потратить. Полицейские также выяснили, что в декабре прошлого года этот же мужчина вместе с подельниками совершил кражу металлолома и двух аккумуляторов с КамАЗа, используя Газель, взятую у знакомых. Всё похищенное сдали в пункт приёма металлолома. 29 декабря была совершена еще одна кража. С автомобиля «МАЗ» исчезли два аккумулятора.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (Кража), - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - Задержанному придётся возместить потерпевшим причинённый материальный ущерб. Проверяется причастность жителя Строителя к аналогичным кражам совершённым ранее.