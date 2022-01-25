Жители аварийного дома в Тамбове получат жилье по решению суда

Прокуратура Советского района провела проверку исполнения администрацией города своих обязательств по отселению жителей из аварийного жилья. Выяснилось, что согласно постановлению мэрии, дом по ул. Кавалерийской признан аварийным и подлежащим сносу. Прокурор вносил в адрес муниципалитета представление с требованием отселить жителей, однако в полной мере этого сделано не было.

В связи с тем, что в отношении семьи из двух человек меры по их переселению не предпринимались, прокурор обратился в суд.

- Суд возложил на муниципалитет обязанность предоставить семье вне очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, - сообщает старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.