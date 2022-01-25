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Общество25 января 2022 10:59

Жители аварийного дома в Тамбове получат жилье по решению суда

Семья из двух человек долгое время остается без квартиры
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прокуратура Советского района провела проверку исполнения администрацией города своих обязательств по отселению жителей из аварийного жилья. Выяснилось, что согласно постановлению мэрии, дом по ул. Кавалерийской признан аварийным и подлежащим сносу. Прокурор вносил в адрес муниципалитета представление с требованием отселить жителей, однако в полной мере этого сделано не было.

В связи с тем, что в отношении семьи из двух человек меры по их переселению не предпринимались, прокурор обратился в суд.

- Суд возложил на муниципалитет обязанность предоставить семье вне очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, - сообщает старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.