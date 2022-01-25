Тамбовчанин получил 12 лет колонии за нападение на тестя и еще несколько преступлений

В суде вынесли приговор 39-летнему мужчине, которого признали виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также совершении преступлений, предусмотренных статьями 115, 112, 119, 139 и 213 УК РФ. В ноябре 2019 года он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где провел больше 10 лет за совершение разбойного нападения и убийства.

На следствии и в суде установили, что днем 5 октября 2020 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришел к родственникам супруги, чтобы выяснить отношения с женой. Во время ссоры на почве ревности мужчина, держа в руках нож и топорик для разделки мяса, стал упрекать супругу в неверности. Услышав крики женщины, ее отец, зная, что зять ранее неоднократно подвергал дочь избиению, попытался вмешаться в конфликтную ситуацию, после чего злоумышленник нанес ему несколько ударов ножом в область головы. Увидев, что 57-летний тесть потерял сознание, мужчина скрылся. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

Кроме этого, ранее фигурант неоднократно подвергал супругу избиению, наносил ей ножевые ранения, угрожал убийством.

- Приговором суда по совокупности преступлений с учетом мнения государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.