Тамбовчанин без прав пытался подкупить сотрудника ГИБДД

Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД при проверке автомобиля на территории Кирсановского района обнаружил, что за рулем находится водитель без прав. 24 января в 20 часов 35 минут в служебном автомобиле полицейский составил административный протокол в отношении 20-летнего мужчины протокол по статье 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Водителю грозил штраф до 15 тысяч рублей. Молодой человек попытался дать взятку сотруднику патрульно-постовой службы за несоставление протокола, чтобы избежать наказания. Этот факт записал видеорегистратор.

Сотрудник полиции от вознаграждения отказался. О попытке подкупа он сразу же уведомил свое руководство. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

- Жителя Кирсанова привлекут не только к административной ответственности, но и к уголовной по статье 291.2 «Мелкое взяточничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.