В Тамбовской области задержали наркокурьера с 3,5 кг мефедрона

Наркоторговец вез крупную партию наркотиков к себе на родину в Татарстан Фото: УМВД России по Тамбовской области

Вечером 22 января сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области вместе с коллегами из ГИБДД и спецназа «Гром» задержали наркокурьера, перевозившего через Тамбовскую область особо крупную партию наркотиков. На 201-километре федеральной трассы «Воронеж-Тамбов» в Тамбовском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хендай Солярис» с номерами республики Татарстан. В салоне машины находились 53-летний мужчина и его 16-летний сын. Во время осмотра машины оперативники наркоконтроля УМВД обнаружили семь пакетов, в каждом из которых находилось вещество белого цвета. Эксперты-криминалисты после проведения экспертизы подтвердили, что в каждом из свертков находилось по полкилограмма мефедрона. В общей сложности было изъято 3,5 килограмма запрещенного вещества, что является особо крупным размером.

По данному факту следственным управлением УМВД России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемый в совершении данного преступления – 53-летний житель республики Татарстан – опрошен, решается вопрос о его аресте. Его несовершеннолетний сын проходит по делу свидетелем. Уже установлено, что подозреваемый является межрегиональным наркокурьером. Особо крупную партию мефедрона он приобрел через тайник на территории Курской области для ее доставки в республику Татарстан для продажи. Изъяты мобильные телефоны, где может быть дополнительная информация по передвижению наркокурьера, проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, ведется розыск других лиц, причастных к организации незаконного оборота наркотиков.

- За совершение данного преступления может грозить до двадцати лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.