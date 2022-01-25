Коронавирус в Тамбове, последние новости на 25 января: за сутки заболели 243 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 25 января, 65588 человек. 59348 заболевших выздоровели, 1886 тамбовчан умерли, 9 из них за последние сутки. 25 января зафиксировали 243 новых случая, это на 15 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 81 мужчина и 141 женщина в возрасте от 18 до 93 лет, а также 21 ребенок от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 595 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.