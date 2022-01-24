В Тамбове собрали 60 кубометров новогодних елей

Тамбовская область в этом году присоединилась к ежегодной экологической акции «Елки, палки и щепа» по сбору новогодних елок на переработку. Она организована по инициативе общероссийского движения «ЭКА» в разных регионах страны. В ее рамках в Тамбове один из организаторов - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - уже собрал 60 кубометров елей и сосен. Акция продолжится до конца января.

Напомним, что отслужившие живые новогодние деревья, аккуратно поставленные возле мусорных площадок, забирает специальная машина. Она доставляет их на предприятие, где деревья переработают в щепу. Готовую щепу отправляют на тамбовский ипподром, где её будут использовать в качестве подстилки для животных.

- Организаторы акции обращают внимание тамбовчан на то, что елки не нужно бросать в мусорный контейнер. Их необходимо аккуратно разместить рядом с контейнерными площадками, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.