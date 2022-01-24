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Происшествия24 января 2022 13:30

Тамбовчанин пытался убить родного брата

Нападавший сам решил сдаться полиции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Мучкапского района, которого подозревают в покушении на уубийство старшего брата.

По версии следствия, вечером 17 января этого года между мужчинами во время застолья в произошел конфликт, во время которого младший брат нанес старшему удар ножом в живот. Решив, что мужчина скончался, нападавший пошел к соседям и попросил их вызвать сотрудников полиции. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, 61-летний раненый остался жив.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.