В Тамбовской области подорожает проезд на электричках

С 1 февраля 2022 года в Тамбовской области повышается стоимость зонного проезда в пригородных поездах на территории Тамбовской области. За одну десятикилометровую зону тариф вырастет с 20 рублей 20 копеек до 21 рубля 7 копеек, или на 87 копеек.

- Пересмотр тарифов обусловлен, в том числе удорожанием платы за аренду подвижного состава, выполнением требований федерального законодательства по обеспечению транспортной безопасности, - сообщает региональное управление по регулированию тарифов. - При этом тариф для пассажиров остается значительно ниже экономически обоснованного уровня. Учитывая социальную значимость пригородного железнодорожного транспорта для населения области, межтарифная разница финансируется из бюджета области.