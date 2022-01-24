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Общество24 января 2022 15:01

В Тамбовской области подорожает проезд на электричках

Тариф за десятикилометровую зону поднимут на 87 копеек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С 1 февраля 2022 года в Тамбовской области повышается стоимость зонного проезда в пригородных поездах на территории Тамбовской области. За одну десятикилометровую зону тариф вырастет с 20 рублей 20 копеек до 21 рубля 7 копеек, или на 87 копеек.

- Пересмотр тарифов обусловлен, в том числе удорожанием платы за аренду подвижного состава, выполнением требований федерального законодательства по обеспечению транспортной безопасности, - сообщает региональное управление по регулированию тарифов. - При этом тариф для пассажиров остается значительно ниже экономически обоснованного уровня. Учитывая социальную значимость пригородного железнодорожного транспорта для населения области, межтарифная разница финансируется из бюджета области.