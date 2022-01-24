Тамбовчане повредили два дорожных знака

29 ноября прошлого года в дежурную часть ОП №3 по г. Тамбову поступило сообщение о повреждении двух дорожных знаков, установленных на улице Пушкарской областного центра. Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции выяснили, что это преступление совершили двое 32-летний мужчин, проживающих в Тамбове. Их личности удалось установить с помощью свидетелей погрома. Виновных нашли и задержали, в преступлении они сознались, но объяснить причину своего поступка не смогли, поскольку оба ведут нездоровый образ жизни и злоупотребляют алкоголем.

- Возбуждено уголовное дело по ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится экспертиза по определению материального ущерба, - сообщает пресс-служюа УМВД по Тамбовской области. - Виновным в таком преступлении грозит штраф до 40 тысяч рублей (помимо возмещения стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет.