На севере Тамбова ограничат движение

На кольцевом пересечении улиц Гиляровского и Вышеславцева вводится ограничение движения. Здесь будут проводить работы по прокладке инженерных коммуникаций к строящемуся дому 49 по улице Гиляровского. Движение будет перекрыто с 25 января по 15 июля.

- Обществу с ограниченной ответственностью «Технострой» поручено разработать проект организации дорожного движения на время проведения работ, выполнить обозначение маршрутов объезда, выставить дорожные знаки и ограждения на участке производства работ в соответствии с проектом, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.