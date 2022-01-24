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Общество24 января 2022 10:12

На севере Тамбова ограничат движение

На кольце улиц Гиляровского и Вышеславцева будут прокладывать коммуникации
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На кольцевом пересечении улиц Гиляровского и Вышеславцева вводится ограничение движения. Здесь будут проводить работы по прокладке инженерных коммуникаций к строящемуся дому 49 по улице Гиляровского. Движение будет перекрыто с 25 января по 15 июля.

- Обществу с ограниченной ответственностью «Технострой» поручено разработать проект организации дорожного движения на время проведения работ, выполнить обозначение маршрутов объезда, выставить дорожные знаки и ограждения на участке производства работ в соответствии с проектом, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.