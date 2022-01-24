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Происшествия24 января 2022 9:00

Четыре человека пострадали в аварии на тамбовской трассе

Легковой автомобиль налетел на отбойник
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель и трое пассажиров легковушки оказались в больнице

Водитель и трое пассажиров легковушки оказались в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы четыре человека, произошла 22 января в 7 часов 8 минут на 71 километре автодороги «Тамбов-Шацк», проходящей по территории Моршанского района. 37-летний водитель автомобиля «Lada Granta» не учел дорожные и метеорологические условия, потерял управление машиной, в результате легковушку занесло и она врезалась в отбойник моста, после чего продолжила движение и съехала на правую обочину дороги.

- В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры автомобиля, мужчины 25, 33 и 39 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Моршанскую ЦРБ.