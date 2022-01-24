Коронавирус в Тамбове, последние новости на 24 января: за сутки заболели 228 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 24 января, 65345 человек. 59235 заболевших выздоровели, 1877 тамбовчан умерли, 6 из них за последние сутки. 24 января зафиксировали 228 новых случаев, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 85 мужчин и 117 женщин в возрасте от 18 лет до 91 года, а также 26 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 603 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.