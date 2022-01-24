В Тамбовском районе прошел турнир по хоккею в валенках

22 января в селе Тулиновка состоялся турнир по хоккею в валенках с мячом. Это традиционные соревнования в спортивном календаре Притамбовья, которые проводятся пятый год подряд. Старт соревнованиям дал глава региона Максим Егоров.

- В районном чемпионате приняли участие команды сельских советов и организаций Тамбовского района, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Хоккей с мячом в валенках — народная игра, доступная для всех, которая не требует специального обмундирования и профессиональной подготовки. В 70-80-ые годы прошлого века практически в каждом дворе мальчишки играли в эту игру. И сегодня, когда спорт становится нормой жизни, такие соревнования вызывают большой интерес.