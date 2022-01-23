231 житель Тамбовской области заразился коронавирусом за сутки

231 новый случай коронавируса выявили в Тамбовской области за сутки. Как сообщил региональный оперштаб, среди зараженных 74 мужчины, 145 женщин, 12 детей ( мальчики 2,3,11,12,13,14 лет, девочки 1,11,12,16,17,17 лет ). Возраст взрослых заболевших от 20 до 93 лет. Общее число инфицированных в регионе увеличилось до 65117.

59185 выздоровели: 27823 выписали из стационара, 31362 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 584 человека. На домашнем карантине – 4217. Сняты с наблюдения на дому – 72692. Выписаны из больниц – 37234.

По состоянию к 23 января, первую прививку сделали 518765 тамбовчан (78,5% от подлежащего населения). Полностью вакцинированы 489567 человек. Самая высокая доля привитых в Первомайском районе - 102,5% от подлежащего населения, самая низкая - в Мичуринске - 57,9%.