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Дом. Семья23 января 2022 11:57

В заказниках Тамбовской области растет число речных выдр

Количество норок остается на уровне прошлых лет
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения подвела итоги учета животных, которые находятся под охраной. Речь идет о норке европейской и выдре речной. Как сообщили в пресс-службе администрации области, число выдр растет, а количество норок остается на уровне прошлых лет.

В начале 2022 года на территориях региональных заказников «Польновском», «Хмелино-Кёршинском», «Моршанском» и «Нижневоронинском» начались зимние маршрутные учеты животных. Они продлятся до марта. Главное условие их проведения - наличие снега, на котором животные оставляют свои следы. Выводы о численности видовых популяций делаются на основании мониторинга традиционных маршрутов передвижения зверей, а также количества оставленных на них следов.

По итогам последних маршрутных учетов на территории заказников области наблюдалось увеличение популяции куропатки, лося, косули, куницы и белки.