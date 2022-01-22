Коронавирус в Тамбове, последние новости на 22 января: за сутки заболели 196 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 22 января, 64886 человек. 59136 заболевших выздоровели, 1871 тамбовчанин умерли, 7 из них за последние сутки. 22 января зафиксировали 196 новых случая, это на 12 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 63 мужчины и 105 женщин в возрасте от 19 до 97 лет, а также 28 детей от 1 года до 15 лет.

- На госпитализации находятся 566 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.