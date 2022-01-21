Тамбовская область в 2021 году отправила за рубеж продукцию на 248 миллионов долларов

По данным министерства сельского хозяйства России, экспорт продукции агропромышленного комплекса в Тамбовской области в 2021 году составил почти 248 миллионов долларов США (в сопоставимых ценах). С данным показателем Тамбовщина заняла пятую позицию среди регионов Центрального федерального округа по итогам года. Продажа сельхозпродукции за рубеж производилась в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» Тамбовской области.

- Больше всего регион отправил за границу мясной продукции и зерновых культур. В структуре экспорта продукции АПК Тамбовской области за 2021 год эти продукты занимают 34 и 33 процента соответственно, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.