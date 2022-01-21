В тамбовском «Воронинском» заповеднике подсчитали бобров

В заповеднике «Воронинский» специалисты подсчитали количество проживающих там бобров. Всего они обнаружили 109 поселений и около 545 животных. Большинство из них живет в норах, чему способствуют высокие берега реки Вороны. Иногда животные сами поднимают уровень воды, сооружая плотины, в основном на притоках . В 2021 году сотрудники заповедника насчитали 38 таких построек, которыми пользуются 17 семей. Наибольшее количество плотин на одну семью — 5. Зима для бобров – очень сложное время года.

- Бобры очень ответственно относятся к периоду зимовки, ведь именно в это время года они размножаются, - рассказали в «Воронинском» заповеднике. - Брачный сезон длится с середины января до конца февраля, а уже в конце весны-начале лета