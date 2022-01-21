Тамбовские спортсмены стали призерами Первенства ЦФО по легкой атлетике

В Смоленске проходят престижные соревнования по легкой атлетике - Первенство Центрального федерального округа в помещении среди юниоров и юниорок. Уже в первый день спортивных состязаний их призерами стали тамбовские легкоатлеты Никита Ленчиков и Ульяна Баженова. С результатом 49,02 на дистанции 400 м юноша занял второе место, а за результат 7,71 на дистанции 60 м юниорке было присвоено третье место. Во второй день соревнований и Никита, и Ульяна заняли вторые места на дистанции 200 м, а на восьмисотметровом забеге тамбовчанка Екатерина Дронова пришла третьей.

Многие тамбовские спортсмены хоть и не заняли призовых мест, но смогли улучшить свои личные результаты, выполнить разряды. Следующие соревнования для Никиты Ленчиков, Ульяны Баженовой и Екатерины Дроновой пройдут в Санкт-Петербурге 15-17 февраля. Ребят ждет Первенство России в помещении среди юниоров и юниорок.