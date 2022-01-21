Тамбовчан предупреждают о сильной метели

21 января на территории Тамбовской области прогнозируют сильный снег и порывы ветра до 6 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 7-ми градусов ниже нуля. Из-за сильной метели ситуация на дорогах будет осложнена, снизится видимость, возможны заносы машин, что может стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий.

В региональном УГИБДД обращаются к водителям с просьбой, по возможности, не выезжать на машинах в ближайшие несколько часов. А если это необходимо, автовладельцам советуют предпринять дополнительные меры предосторожности.

- В условиях снегопада при управлении личным транспортом следует двигаться с максимально низкой скоростью, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Необходимо увеличить дистанцию до движущихся впереди машин. Соблюдать боковой интервал между автомобилями, движущимися попутно и во встречном направлении. Быть особо осторожным при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Соблюдайте скоростной режим.

Пешеходам напоминают, что переходить дорогу нужно только в положенных местах. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется (а вне населенных пунктов пешеходы обязаны) иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.