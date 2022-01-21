Тамбовчанка угрожала родственнице кухонным ножом

В районном посёлке Мордово 19 января в 14 часов 30 минут на улице Речной 32-летняя жительница села Михайловка в ходе ссоры, держа в руке кухонный нож, стала угрожать убийством своей 39-летней родственнице. Конфликт закончился, но после этого испуганная женщина обратилась в органы правопорядка.

- Участников конфликта и очевидцев опросили, нож в качестве вещественного доказательства изъяли и отправили на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).