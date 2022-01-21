В Тамбовской области потерявшая управление «Лада Гранта» въехала в «КамАЗ»

В аварии пострадал 60-летний мужчина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 20 января примерно в час ночи на 46 километре автодороги «Тамбов -Пенза - Инжавино – Уварово», проходящей по территории Инжавинского района. 60-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» потерял управление машиной и врезался в стоящий на обочине «КамАЗ», в составе прицепа «85300С», под управлением 32-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» получил ранения и был доставлен в Уваровскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.