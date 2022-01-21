Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 января 2022 6:56

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 21 января: за сутки заболели 183 человека

Общее количество заразившихся – 64690
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 21 января, 64690 человек. 59065 заболевших выздоровели, 1854 тамбовчанина умерли, 8 из них за последние сутки. 21 января зафиксировали 183 новых случая, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 57 мужчин и 97 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, а также 29 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 573 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.