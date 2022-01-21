Коронавирус в Тамбове, последние новости на 21 января: за сутки заболели 183 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 21 января, 64690 человек. 59065 заболевших выздоровели, 1854 тамбовчанина умерли, 8 из них за последние сутки. 21 января зафиксировали 183 новых случая, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 57 мужчин и 97 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, а также 29 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 573 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.