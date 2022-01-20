Тамбовчанин украл памятники с Полынковского кладбища и хотел вывезти их на такси

Тамбовчанин ранее украл пять памятников и пришел за новой "партией" Фото: УМВД России по Тамбовской области

Сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Тамбову раскрыли кражу памятников из нержавеющей стали с территории Полынковского кладбища и задержали подозреваемого в этом преступлении. Ранее в полицию обратился водитель такси, мужчина рассказал, что 14 января в 8 часов утра его вызвали на территорию самого большого городского погоста. Встретивший его клиент объяснил, что работает на кладбище и ему нужно отвезти на реставрацию памятники, которые находятся в плохом состоянии. Мужчина начал грузить надгробья в багажник, но таксист заподозрил обман и пригрозил вызвать полицию. Испугавшийся вор бросил памятники и убежал, а водитель оправился в отдел. Оперативники выяснили, что к краже памятников причастен 30-летний нигде не работающий и злоупотребляющий спиртным тамбовчанин. Его задержали. Как выяснилось, он же 3 января похитил с территории кладбища пять памятников, которые сдал на металлолом и выручил за это 5 тысяч рублей.

- По фактам кражи готовятся материалы для возбуждения уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Полицейские просят тамбовчан, пострадавших от краж памятников, обратиться в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову по телефону 44-12-40 (дежурная часть).