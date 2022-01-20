Руководитель Тамбовщины Максим Егоров проведет «Прямую линию»

"Прямая линия" состоится 15 февраля

Руководитель Тамбовской области Максим Егоров анонсировал проведение «Прямой линии» с жителями региона. Она пройдет 15 февраля в 18 часов.

- Мне можно будет задать любые вопросы, - говорит Максим Егоров. - Это откровенный разговор: вы поделитесь со мной тем, что вас волнует. И мы вместе поищем решение накопившихся проблем.

Тамбовчане могут прислать свои вопросы и предложения заранее с 20 января по 15 февраля.

Задать вопрос можно:

- под постом https://vk.com/wall689120566_3634 в комментариях;

- по телефону «горячей линии» на бесплатный номер: 8-800-101-86-43 (по будням: с 8.30 до 17.30, в выходные дни: с 10.00 до 16.00);

- в официальной группе администрации Тамбовской области в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/tambovgov); - в официальных группах Центра управления регионом в социальных сетях «Вконтакте» (https://vk.com/tsur68) и «Инстаграм» (https://instagram.com/tsur_68?utm_medium=copy_link); - на портале госуслуг https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/19/.

Видеообращения принимаются в WhatsApp Messenger по телефону: 8-915-888-17-48.

Все поступившие вопросы и предложения передадут для личного рассмотрения губернатору.