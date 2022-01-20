В Мичуринске спасают ушастую сову

Сову вылечат и отпустят на волю

Специалисты ветеринарного госпиталя Мичуринского государственного аграрного университета обследовали ушастую сову, которую нашли и принесли жители наукограда.

Птица пострадала от удара об оконное стекло и получила черепно-мозговую травму. Чтобы исключить подозрения на повреждение позвоночника заведующий кафедрой зоотехнии и ветеринарии Александр Красников провел осмотр и и сделал сове рентгенографию.

- У пострадавшей птицы не выявлено серьезных повреждений позвоночника, которые могли бы послужить безвозвратной утере функционирования конечностей, - рассказали в МичГАУ. - В течение 10 дней пернатая будет находиться на реабилитации в Центре охраны птиц и развития соколиной охоты «Русский сокол», расположенный на территории агробиостанции Мичуринского ГАУ. У совы есть все шансы восстановиться и вернуться в естественную среду обитания.

Фото МичГАУ