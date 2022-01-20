28-летний тамбовчанин пойдет под суд за пьяное ДТП, в котором пострадала женщина

Прокурор Гавриловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места совершения преступления.

Установлено, что в августе прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя машиной, сбил местную жительницу. В результате дорожно-транспортного происшествия она получила различные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

- После совершения наезда на пешехода водитель скрылся с места преступления, не оказав помощь пострадавшей, - рассказала старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Уголовное дело направлено в Гавриловский районный суд для рассмотрения по существу.