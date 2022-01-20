В Тамбовской области от наездов машин пострадали две женщины

На Новой Ляде пешеход угодила под фуру Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

За минувшие сутки в Тамбовской области произошли две аварии с участием пешеходов. Первое ДТП зафиксировали 19 января в 8 часов 30 минут на 12 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей через посёлок Новая Ляда по улице Советская дом №3. 35-летний водитель, управлявший большегрузом «МАЗ4371W1-432-000», сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

- После ДТП женщину с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Еще одна авария произошла в 13 часов 20 минут в селе Пичер Рассказовского района. Здесь 41-летняя женщина за рулем «Рено Дастер» сбила 45-летнюю тамбовчанку. Она переходила проезжую часть слева направо относительно направления движения транспортных средств. Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Рассказовскую ЦРБ.