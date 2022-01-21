Тамбовчанку привлекли к ответственности за неуплату алиментов на 10-летнего сына

В отделении судебных приставов по Гавриловскому и Пичаевскому районам находится исполнительное производство по взысканию алиментов с местной жительницы на содержание 10-летнего сына, в отношении которого она лишена родительских прав.

Женщина официально не работает, злоупотребляет спиртным и игнорирует обязанность обеспечивать ребенка. Добровольно явиться к приставам должница отказалась, поэтому было вынесено постановление о ее принудительном приводе. Когда домой к нерадивой матери явился пристав, она утроила скандал. Но должницу все-таки доставили в отделение судебных приставов принудительно. В отношении нее составили протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и по ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

- Мировым судьей судебного участка Гавриловского района женщине вынесено наказание по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в виде обязательных работ и по ст. 17.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1000 рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.