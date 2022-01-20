Коронавирус в Тамбове, последние новости на 20 января: за сутки заболели 179 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 20 января, 64507 человек. 58978 заболевших выздоровели, 1846 тамбовчан умерли, 7 из них за последние сутки. 20 января зафиксировали 179 новых случая, это на 5 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 62 мужчины и 105 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, а также 12 детей от 1 года до 14 лет.

- На госпитализации находятся 576 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.