Почти 10 миллиардов рублей потратят в Тамбовской области на реализацию нацпроектов в 2022 году

В 2022 году на реализацию нацпроектов в регионе выделено 9,9 миллиарда рублей федеральных и областных средств, что на 1 миллиард больше предыдущего года. Руководитель региона Максим Егоров поручил повысить эффективность участия муниципалитетов области в реализации нацпроектов.

По поручению главы области в 2022 году муниципалитеты еженедельно будут проводить заседания организационных штабов по нацпроектам. До 15 февраля будут заключены соглашения между руководителями региональных проектов и муниципалитетами.

- Муниципальные образования должны разработать и утвердить графики кассового освоения и контрактования, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Особое внимание будет уделяться объектам строительства, брендированию и информационному освещению.

В регионе организуют цикл обучающих мероприятий для муниципальных заказчиков по вопросам подготовки технических заданий, проектной документации, проектов контрактов, проведения конкурентных процедур и исполнения контрактов в рамках создания объектов национальных проектов. Отдельный акцент сделают на установку камер на объектах, строящихся по нацпроектам.