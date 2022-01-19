В нацпроект «Здравоохранение» на Тамбовщине вложат 17,2 миллиарда рублей

На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Тамбовской области до 2024 года предусмотрено выделить более 17,2 миллиарда рублей. В рамках национального проекта «Здравоохранение» на территории Тамбовской области реализуются 7 региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг».

- В Тамбовской области по итогам 2021 года выполнены целевые показатели по нацпроекту «Здравоохранение», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Результаты работы по каждому направлению фиксируются с помощью контрольных точек. Целевые показатели по всем проектам достигнуты.

На реализацию проекта в 2021 году потрачено 3,7 миллиарда. В частности, за счет этих средств поставлено 58 автомобилей для поликлиник, выполнено 57 вылетов санитарной авиации, построена вертолетная площадка в Моршанской ЦРБ. Благодаря выездной работе 10 мобильных медицинских комплексов обследовано более 32 тысяч пациентов. В 22 поликлиниках (9 взрослых и 13 детских) реализованы 135 проектов по внедрению «бережливого производства».

Для переоснащения онкологической и сосудистой служб в 2021 году приобретена 71 единица медицинского оборудования на сумму 303 миллиона рублей. Трудоустроено 165 выпускников медицинских вузов, завершена профессиональная подготовка 244 врачей медицинских организаций области.

В рамках проекта «Цифровой контур» приобретено 718 единиц компьютерной техники для медицинских работников, внедрено 3 централизованных информационных системы. Медицинскую помощь получили почти 26 тысяч иностранных граждан.