В Тамбовской области на реализацию нацпроекта «Образование» потратят 3,8 миллиарда рублей

В администрации региона состоялось заседание проектного комитета по реализации на территории Тамбовской области национального проекта «Образование», участники которого подвели итоги работы в 2021 году и обсудили ключевые мероприятия нацпроекта текущего года.

В частности, в 2022-м будет завершено строительство новой школы на 2,45 тысячи учебных мест в Тамбове, отремонтировано и переоснащено новейшим оборудованием 15 действующих школ. Для выявления и развития талантов в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и техническом творчестве будет создан образовательный центр для одаренных детей «Космос».

Продолжится развитие сети школьных технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб», а также переоснащение школьных спортивных залов.

Дальнейшее развитие получит система среднего профессионального образования: на площадках пяти колледжей будет оборудовано двенадцать мастерских с современными станками и инструментами.

- В рамках национального проекта «Образование» на территории Тамбовской области реализуются шесть региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «Патриотическое воспитание граждан РФ», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.