В Крещенскую ночь в прорубь окунулись 1250 тамбовчан

19 января спасатели до полудня дежурили у купелей Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Ночью 19 января в областном центре прошли традиционные крещенские купания. В этом году четыре иордани прорубили в районе пляжа «Эльдорадо». По подсчетам специалистов, мероприятие посетили около 1500 человек. Из них порядка 1250 окунулись в прорубь. Потоки людей распределялись по времени, проводилась термометрия участников. Также на особом контроле было соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

- Крещенские купания продлились до 2 часов 30 минут 19 декабря, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. - На месте дежурили 18 спасателей, 65 сотрудников полиции, врачи и 50 волонтеров, которые помогали соблюдать противоэпидемические ограничения. Безопасность на воде обеспечивали сотрудники ГИМС на снегоходах.