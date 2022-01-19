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Происшествия19 января 2022 9:59

После драки на тамбовской ферме в больнице оказался 61-летний мужчина

42-летний рабочий сломал ему челюсть и три ребра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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17 января в дежурную часть отделения полиции поступила информация о драке на молочной ферме в селе Петровское. На предприятии возникла ссора между двумя рабочими. 42-летний мужчина избил своего 61-летнего коллегу, после чего тот оказался в больнице. Врачи диагностировали у него переломы трех ребер и челюсти. Подозреваемый в нападении задержали.

- После установления степени причиненного вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит до трех лет колонии.