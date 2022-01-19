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Происшествия19 января 2022 8:00

В Тамбовской области водитель «Lada Priora» опрокинулся в кювет

26-летнего мужчину отвезли в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель потерял управление на дороге

Водитель потерял управление на дороге

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель отечественного авто, произошла 18 января в 13 часов 25 минут на 97 километре автодороги «Тамбов-Шацк». 26-летний водитель автомобиля «Lada Priora» не учел дорожные и погодные условия, из-за чего его машины выскочила на обочину, а затем в кювет, где опрокинулась.

- Пострадавшего в результате ДТП водитедя доставили в Моршанскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.