В Тамбовской области водитель «Lada Priora» опрокинулся в кювет

Водитель потерял управление на дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель отечественного авто, произошла 18 января в 13 часов 25 минут на 97 километре автодороги «Тамбов-Шацк». 26-летний водитель автомобиля «Lada Priora» не учел дорожные и погодные условия, из-за чего его машины выскочила на обочину, а затем в кювет, где опрокинулась.

- Пострадавшего в результате ДТП водитедя доставили в Моршанскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.