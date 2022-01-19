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Здоровье19 января 2022 6:59

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 19 января: за сутки заболели 174 человека

Общее количество заразившихся – 64328
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 19 января, 64328 человек. 58881 заболевший выздоровел, 1839 тамбовчан умерли, 5 из них за последние сутки. 19 января зафиксировали 174 новых случая, это на 8 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 53 мужчины и 111 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 10 детей от 1 года до 12 лет.

- На госпитализации находятся 593 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.