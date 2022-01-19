В Тамбовской области увеличат темпы строительства жилья

В 2022 году в Тамбовской области планируют ввести 810 тысяч квадратных метров жилья. В 2021 году в регионе построено 760 тысяч квадратных метров жилья. По прогнозам, темп ввода жилья вырастет на 6,6 процента. Около четверти вводимого жилья приходится на многоэтажки. Остальное занимает индивидуальное жилищное строительство. Важной составляющей спроса на квартиры в новостройках остается ипотечное кредитование. За 2021 год тамбовчане получили более 8 тысяч ипотечных кредитов.

В 2021 году новоселье справили 280 молодых семей. Кроме того, квартиры получили шесть семей ликвидаторов радиационных аварий и катастроф, одна семья с Крайнего Севера и 221 человек из числа детей-сирот.

- В 2022 году Тамбовская область получит 420 миллионов рублей на инфраструктуру для комплексной застройки территорий, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Средства планируется направить на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в микрорайонах ЖК «Вернадский» города Тамбова и ЖК «8 этажей» микрорайона Слобода в деревне Крутые Выселки Тамбовского района.