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Происшествия18 января 2022 14:01

Водитель без прав пытался подкупить тамбовского инспектора 5-ю тысячами рублей

33-летнего жителя Северо-Кавказского региона осудили и обязали выплатить штраф
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прокуратура Жердевского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Северо-Кавказского федерального округа. Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 291.2 ч. 1 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

Выяснилось, что он управлял автомобилем Hyunday, имея водительское удостоверение, срок действия которого истек. Этот факт выявили сотрудники ГИБДД во время проверки документов на автодороге Р-22 «Каспий». Чтобы избежать ответственности за административное правонарушение, мужчина, находясь в патрульном автомобиле, пытался передать сотруднику ГИБДД 5 000 рублей. Однако полицейский от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 8 000 рублей, - рассказала старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Приговор в законную силу не вступил.