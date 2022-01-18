В Крещенскую ночь в Тамбове будут работать автобусы

Для развоза прихожан после богослужения в Крещенскую ночь с 18 на 19 января в Тамбове организуют работу общественного транспорта от остановки «Стадион «Динамо».

На линию выйдут автобусы маршрутов №1 «Динамо-Агапкина-Динамо» (2 единицы), №8 «Динамо-Чичерина-Динамо» (1 единица), №50 «МЖК-Магистральная-МЖК» (1 единица), №55 «МЖК-Чичерина-МЖК» (1 единица). Общий интервал движения по улице Советской на участке от стадиона «Динамо» до улицы Интернациональной с 23.30 до 1.00 составит 15-20 минут.

Время отправления с остановки «Стадион «Динамо» следующее:

№1 «Динамо-Агапкина-Динамо» - 23.00, 23.50, 0.40

№50 «МЖК-Магистральная-МЖК» - 23.10, 0.25

№8 «Динамо-Чичерина-Динамо» - 23.20, 0.05

№55 «МЖК-Чичерина-МЖК» - 23.35, 1.00